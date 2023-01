Red Canzian ospite di Mara Venier a “Domenica In”

BrindisiReport

Casanova Opera Pop straordinario kolossal musical - teatrale concepito, composto e prodotto da, è in scena per la prima volta a Roma al Teatro Brancaccio dal 10 al 22 gennaio. Uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.Per la musica premiati Eugenio Bennato and, Exploit a Gianluca Catuogno. Friend of Capri (Premi Boniello) sono Giovanni Acanfora, Pina Lodovico, Nicola Corigliano, Nicole Slack Jones. Nel ... Critiche social a Red Canzian per un post su Brindisi: "Spiace di essere stato frainteso" Domenica in ospiti 8 gennaio anticipazioni tv cinema e musica Tutti i personaggi dello spettacolo in studio da Mara Venier.In una lettera inviata a BrindisiReport, il noto artista chiarisce il senso di un messaggio di elogio alla città: "Mi spiace molto essere stato frainteso… il mio 'inaspettatamente' voleva racchiudere ...