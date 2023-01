Rayo Vallecano – Real Betis – probabili formazioni e ultimi notizie dalle squadre

Infobetting

Al termine di una partita meravigliosa il Madrid rimedia la terza sconfitta stagionale, la seconda in Liga: dopo i 3 - 2 sofferti con Lipsia eAncelotti perde 2 - 1 col Villarreal nel rinnovato stadio della Ceramica. Un inno al calcio che porta al Sottomarino Giallo la sesta vittoria consecutiva tra Liga e coppa. Quique Setien,...Da rilevare anche che su Galdames da tempo sono puntati i riflettori del, club spagnolo molto interessato al calciatore. Rayo Vallecano-Real Betis (domenica 08 gennaio 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos... Rayo Vallecano-Betis è una partita della sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Rayo Vallecano-Betis, il pronostico del match valido per la 16ª giornata de LaLiga: l'1 finale più di un'ipotesi, Under 2.5 più sicuro ...