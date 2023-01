Raspadori raccontato dai primi allenatori | «Ci servivano 12 gol per vincere Ne fece sei | più sei assist»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Su Sportweek uno speciale sull’attaccante del Napoli, Giacomo. Dal gol segnato su calcio d’angolo a 9 anni («su un campo zuppo d’acqua, roba che neanche i grandi») ai 100 fatti in una stagione, passando per tutti gliserviti ai compagni. Fino all’arrivo a Sassuolo. Insomma,dai suoi. A nove annisegnò un gol su calcio d’angolo, sotto la pioggia battente. Sportweek lo racconta: “Piove a dirotto, le scarpette dei bambini sono nere di fango. I piccoli dribblano le pozzanghere, ma i tacchetti affondano nel terreno. Sugli spalti i genitori si guardano preoccupati sotto gli ombrelli. Siamo a maggio, è il 2009: il Progresso Calcio ha organizzato il solito Torneo Tassi. Si affrontano tutte le società della ...

Samp News 24

... che come lei voleva andare a Torino,dalla penna magica di Leonardo Sciascia. Partendo, ... ma, se devo fare dei nomi, dico Ciro Immobile e Giacomo. Mi sono sempre piaciuti i ...... comenei giorni scorsi ( QUI ). OTTIMISMO - L'attuale direttore sportivo del Napoli è ... Koulibaly e Mertens e portando all'ombra del Vesuvio, Kim, Simeone, ma soprattutto ... Raspadori: «Sampdoria avversario duro. Serve il miglior Napoli» Schillaci si racconta in un'intervista a Il Foglio Sportivo. Si paragona a Raspadori e Immobile: mi sono sempre piaciuti i giocatori veloci ...Sul nostro settimanale il pilota della Ferrari racconta in esclusiva le sue passioni e la sua vita lontano dalle piste. Da non perdere anche la storia di Raspadori e un'intervista al fiorettista Marin ...