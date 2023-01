Rapina a mano armata in gioielleria | il titolare mette in fuga un ladro

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSala Consilina (Sa) –questa mattina a Sala Consilina, in provincia di Salerno, in unadi Piazza Umberto I, in pieno centro cittadino. Un bandito con il volto coperto e armato di pistola ha cercato di fare irruzione nel negozio, ma la pronta reazione dellaha evitato che il malvivente entrasse all’interno. Iltore è riuscito, comunque, a rompere una vetrina dellaimpossessandosi di diversi oggetti preziosi. Ancora non si conosce l’entità del bottino. L’uomo poi è scappato via a piedi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, ma deltore nessuna traccia. In tutto il Vallo di Diano è scattato il piano anti rapine con diversi posti di blocco anche in prossimità degli svincoli autostradali ...

