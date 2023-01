Rampage 06 01 2023 Si conferma il trend positivo

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per il primo episodio didel. Quest’oggi ci troviamo nel Veteran Coliseum di Portland ed il main event dello show sarà il match con in palio il TNT Championship tra il nuovo campione Darby Allin e lo sfidante Mike Bennett. Lo show di stasera si aprirà con il tag team match tra Danielson & Moxley ed i fratelli Martin. Bryan Danielson & Jon Moxley vs. Top Flight (4,3 / 5) I due team ci hanno offerto un opener entusiasmante, abbiamo assistito infatti ad un match dal ritmo altissimo ed equilibrato fino agli ultimi istanti. Anche questa settimana i fratelli Martin hanno dimostrato di essere il futuro della tag team division della AEW, non è da tutti mettere così in difficoltà due performer del calibro di Danielson e Moxley. Nel finale il BCC ha avuto la meglio: ...