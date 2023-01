Rafaela Pimenta | erede di Raiola | ' Dumfries per ora è un giocatore dell' Inter Poi vedremo'

La Gazzetta dello Sport

Si chiama, è l'avvocata brasiliana che dallo scorso aprile, dopo la scomparsa di Mino Raiola, gestisce la One, l' agenzia fondata più di 20 anni fa, e che gestisce calciatori come Paul Pogba, ...Ai microfoni di Rai Sport l'avvocato, agente procuratore di Dumfries, ne ha parlato così: "Al Mondiale ha fatto bene, credo che l' Inter sia contenta del suo rendimento. Oggi è un ... Rafale Pimenta, erede di Raiola: "Dumfries per ora è un giocatore dell'Inter. Poi vedremo..." Rispetto ai Mondiali non è cambiato nulla, ma la volontà è tenere Dumfries come sacrificio: il giocatore è sul mercato Nella giornata di avantieri sono uscite le parole dell'agente di Dumfries, Piment ...