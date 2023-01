La Gazzetta dello Sport

LEnettamente favorito per la vittoria. Un successo in casa dei rossoneri, che non perdono a San Siro dalla gara contro il Napoli di settembre, parte dall'1.85 di Sisal fino all'1.91 di ...... l'Inter ha accorciato grazie alla vittoria nello scontro diretto e lo stesso hanno fattoe ... LELa ripresa è avvenuta in modo molto diverso per le due squadre: la Sampdoria ha ottenuto ... Quote Milan-Roma: rossoneri favoriti, 1 + Over 2,5 a 3.00 Quote Serie A 4 gennaio 2023, vediamo la lavagna della prossima giornata di campionato col big match Inter-Napoli.Il belga è apparso brillante nella mezzoretta di gioco contro la Salernitana, dopo due mesi in ombra. E i tifosi lo spingono ...