Quel quadro per il Papa Emerito ' Pregammo insieme per l' Ucraina' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Villafranca, il ricordo dell'artista Gianni Ottaviani: 'Mise la mano sulla mia spalla, un momento ...Cavallo ha scritto un bel libretto, tanto agile quanto documentato, per ricordareche in ... Unreligioso o la statua di un santo, nelle chiese erano mal viste come 'bigotterie', mentre in ... Quel quadro per il Papa Emerito "Pregammo insieme per l’Ucraina" Si chiama Natalia Tsarkova ha 56 anni e di mestiere fa ritratti ai Papi. Da trent’anni questa artista di nazionalità russa ma naturalizzata in Italia è la protagonista ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...