Quel porto è troppo lontano | la protesta della ong Ocean Viking

(Di sabato 7 gennaio 2023) La naveOng francese Sos Mediterranee ha soccorso nelle ultime ore 37 migranti in difficoltà al largo delle coste libiche, come riportato dallo stesso gruppo sul proprio account Twitter. I migranti navigavano su una barca affollata e alcuni dei passeggeri avevano ustioni da carburante. Sempre sui social la ong si è scagliata contro il governo: "Ci è stato assegnato Ancona, comeSicuro per i 37 sopravvissuti a bordo. Ildista 1.575 km dall'area operativa, 4 giorni di navigazione". E ancora: "Le previsioni del tempo peggioreranno da domenica in poi, andremo incontro a forti venti e mare mosso".

Alla nave Ocean Viking con 37 migranti è stato assegnato il porto di Ancona: Sos Mediterranee piagnucola per la distanza dello scalo marittimo ...