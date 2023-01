Quando Vialli intervistò Maradona | lo scoop sulla Juventus – VIDEO

(Di sabato 7 gennaio 2023) Gianlucae Diego Armandosono stati avversari sul campo, vestendo le maglie di Napoli e Sampdoria. La prematura morte di Gianlucaa soli 58 anni ha lasciato un grande dolore nel mondo dello sport e non solo. Grande uomo e giocatore, ottimo professionista,era un personaggio che piaceva in maniera trasversale. Ha vestito le maglie di Cremonese, Sampdoria,, Chelsea ma la sua scomparsa ha fatto capire ancora di più cheera un campione amato da tutti. Al termine della carriera ha continuato a restare nel mondo dello sport come opinionista, ma già da tempo si era reinventato giornalista.: intervista aCon la sua Sampdoria,è riuscito a tenere testa al Napoli, vincendo lo ...

RaiNews

E proprio da un ex compagno di Nazionale, come Riccardo Ferri , arriva un retroscena sumolti amici hanno capito che Gianluca stava per perdere la sua battaglia. Leggi anche >e ...Non solo amici e compagni ma anche rivali: "lui è andato via dalla Sampdoria, accettando il ... Le rovesciate di: "Le faceva sempre. Mi ricordo una partita: io giocavo già alla Sampdoria e ... Addio a Gianluca Vialli: i ricordi, le reazioni, il diluvio di affetto ricevuto Gianluca Vialli e Diego Armando Maradona sono stati avversari sul campo, vestendo le maglie di Napoli e Sampdoria.Secondo quanto riportato dalla Rosea i funerali dell’ex attaccante verranno celebrati a Londra in forma strettamente privata, come voluto dallo stesso Gianluca, che si è sempre allontanato dai riflett ...