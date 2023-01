Quando e dove vedere l’intervista del Principe Harry a ITV? Di cosa si parlerà?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 7 gennaio 2023) C’è grande attesa perche ilha rialasciato al giornalista Tom Bradby, presentatore di News at Ten (il notiziario serale della televisione britannica).andrà in onda in Inghilterra domani, domenica 8 gennaio, mentre gli italiani appassionati delle vicende reali dovranno aspettare un paio di giorni in più:andr in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) martedì 10 gennaio alle 22:40 (in replica giovedì 12 gennaio alle 21:20) e sarà anche disponibile in streaming su Discovery+ dopo la prima messa in onda. Si tratta di un’intervista di ben 90 minuti prodotta da ITN Productions per, che giunge in occasione della pubblicazione di Spare, il libro di memorie del secondogenito di Lady Diana e ...