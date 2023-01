“Quando Dio imparò a scrivere” | tutto sul film Netflix che sta appassionando il mondo

Servizio Informazione Religiosa

... ormai diventata prassi consolidata da ogni in ogni paese,si verifica un cambio di governo. ... Perchè non è che se una nomina viene fatta da sinistra va tutto bene (esolo sa quali e quante ...Che sostenga le nostre idee, che ci rassicuri,inveceè in quella mangiatoia, affidato alle decisioni di povera gente che al contrario di Erode ha però capito tutto. (Leggi qui tutte le ... Quando Dio semina il fuoco nel cuore del mondo. Balthasar e ... Nella festa dell’Epifania papa Francesco ha riordinato la struttura del vicariato di Roma con la pubblicazione della Costituzione Apostolica ‘In ...Le parole di Papa Francesco pronunciate nel corso dell'udienza con i giovani del Sermig: "Non stancatevi mai di costruire l’Arsenale della Pace!" ...