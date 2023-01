Quali gruppi sostenere per un vero cambiamento in Iran? Risponde Scita

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il 29 dicembre 2022, Formiche.net ha pubblicato un intervento di Giulio Terzi di Sant’Agata in cui l’ex ministro degli Esteri, oggi senatore di Fratelli d’Italia, dichiara il proprio endorsment al Mek e alla sua leader Maryam Rajavi come legittima forza di resistenza e in grado di rappresentare “appieno l’essenza e il significato della rivolta in corso in”. L’endorsement di Terzi mi ha lasciato estremamente perplesso. Il principale punto di perplessità è legato alla storia stessa del Mek e ai conseguenti dubbi sulla genuinità della proposta democratica di Rajavi. Il Mek, acronimo di Mojahedin-e Khalq, ha indubbiamente una storia notevole. Fondato negli anni Sessanta come movimento studentesco marxista-islamista in aperta opposizione allo shah Mohammad Reza Pahlavi, i Mojahedin guidati da Massoud Rajavi, la cui vedova Maryam è dal 2003 la leader del movimento, ...

Corriere della Sera

... ma anche delle segnalazioni di cittadini e referenti deidi controllo di vicinato, comitati ... per gli eventi di maggior richiamo culturaleil Motor valley Fest, il Festival della ...Fino al 1974, infatti, anche per via della situazione internazionale idel neofascismo ... fin dalla prima metà del decennio Cinquanta, sufossero gli obiettivi da porsi e sul come far ... Servono regole per le lobby anche in Italia