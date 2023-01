Quagliarella | «Con me la buttano sempre sul tragico Poi | quando mi stanno per seppellire | risorgo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 gennaio 2023) Su Sportweek una bella intervista a Fabio. A fine mese compirà 31 anni, è al momento infortunato al ginocchio sinistro e resterà un bel po’ lontano dai campi, ma non ha alcuna intenzione di smettere, anche se ci sono buone probabilità che lo faccia. «Ci ho pensato per più di un attimo. Ci sono altissime probabilità che io smetta a giugno, ma non avrei mai voluto che finisse così, a causa di un infortunio. Mi dicevo: cavolo, devo chiudere in questo modo? Era questo che mi faceva star male, più del dolore al ginocchio. Per fortuna la gravità della lesione è stata ridimensionata, anche se qualche giornalista mi aveva già dato per spacciato. Con me ècosì. Lasul. Poi, nel momento in cui miper, ...