Qatargate | Silvia Panzeri resta ai domiciliari Il legale | ' I 200mila euro compensi frutto della sua professione'

Resta agli arresti domiciliariPanzeri, la figlia di Antonio Panzeri , l'ex eurodeputato in cella a Bruxelles nell'ambito del. La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta avanzata dai difensori, Angelo ...Panzeri , la figlia dell'ex eurodeputato in cella a Bruxelles nell'ambito del, resta agli arresti domiciliari. La richiesta avanzata dai difensori Angelo De Riso e Nicola Colli di ... Qatargate, i giudici di Brescia: Silvia Panzeri resti ai domiciliari Resta agli arresti domiciliari Silvia Panzeri, la figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in cella a Bruxelles nell'ambito del Qatargate. La Corte d'Appello di Brescia ha ...I legali della figlia dell'eurodeputato arrestato chiedono il dissequestro del conto corrente. Il tribunale del Riesame intanto conferma gli arresti domicialiari per la donna ...