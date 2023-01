Qatargate | Silvia Panzeri resta ai domiciliari I legali | i 200mila euro “congelati” sono “compensi frutto della sua professione”

(Di sabato 7 gennaio 2023) La Corte d'Appello rigetta l'istanza di rimettere in libertà la figlia dell'exdeputato in cella a Bruxelles

La Stampa

ANTONIO PANZERI CON LA FIGLIA- Resta agli arresti domiciliariPanzeri, la figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in cella a Bruxelles nell'ambito del. La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta avanzata dai difensori, ...Rimane agli arresti domiciliariPanzeri, figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, ora in cella a Bruxelles, nell'ambito dell'inchiesta. La Corte d'appello di Brescia ha infatti rigettato la richiesta dei legali ... Qatargate, Silvia Panzeri resta ai domiciliari. I legali: i 200mila euro “congelati” sono “compensi frutto de… Qatargate, nessuna libertà per Silvia Panzeri, la figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato coinvolto nello scandalo delle mazzette ...Si apre il dibattito a Strasburgo sulle ingerenze di Qatar e Marocco, in vista della discussione per la revoca dell'immunità parlamentare a ...