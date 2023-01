Putin mobilita altri 500mila soldati | cosa nasconde la mossa del Cremlino

(Di sabato 7 gennaio 2023) Mosca si starebbe preparando a ordinare lazione dicoscritti a gennaio dopo i 300mila chiamati ad arruolarsi lo scorso ottobre. Lo ha annunciato Vadym Skibitsky, vice capo dell'intelligence militare ucraina, citato dal "Guardian". Secondo l'ufficiale, i nuovi coscritti servirebbero a lanciare nuovi attacchi che la Russia ha intenzione di sferrare in primavera e in estate nell'est e nel sud dell'Ucraina. Un segnale, secondo Kiev, che i russi non hanno alcuna intenzione di fermare la guerra. Mosca, dal canto suo, finora ha sempre negato di preparare una nuova ondata dizione. Vladimirha dichiarato a dicembre che «non ha senso parlarne» e valutare il richiamo di ulteriori riservisti dal momento che solo la metà di coloro che sono statiti a ...

