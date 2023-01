Putin da solo alle celebrazioni per il Natale ortodosso

(Di sabato 7 gennaio 2023) al Cremlino. Le immagini. Intanto la Russia si prepara a mobilitare in gennaio altri 500.000 coscritti, in aggiunta ai 300 mila dello scorso ottobre. A riferirlo il numero due dell'intelligence militare ucraina citato dal Guardian. I ministri della Giustizia di molti Paesi si riuniranno nel Regno Unito per una conferenza a sostegno della Corte penale internazionale (Cpi) che indaga sui presunti crimini di guerra in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Adnkronos

... la Cattedrale dell'Annunciazione, all'interno del Cremlino, a Mosca, è stato organizzato un servizio natalizio ortodosso di mezzanotte in modo che Vladimir(70 anni) potesse pregare da. ...Iran, giustiziati altri 2 giovani. Legali: negato diritto difesadaalla messa del Natale ortodosso Usa: McCarthy speaker della Camera dopo 15 votazioni Messico: giudice blocca estradizione in Usa figlio di "El Chapo" Mattarella: Tricolore simbolo di ... Russia, Putin da solo a messa al Cremlino per il Natale ortodosso - Video Mauro Gilli, senior researcher al Center for security studies del Politecnico di Zurigo, non esclude che quella dell'intelligence ucraina sia solo una ...Ucraini e russi sono un unico popolo e "la Chiesa sta facendo di tutto per impedire loro di diventare nemici". Lo ha detto il capo degli ortodossi russi, il patriarca Kirill, in un'intervista a Rossiy ...