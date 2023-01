Punti patente | ecco le novità delle regole aggiornate | come li perdi e li riconquisti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Idellasono sempre un argomento piuttosto delicato. Infatti da quando è stata introdotta lagli italiani stanno molto più attenti a non commettere infrazioni ma ci sonoimportantiche gli automobilisti devono conoscere. Infatti nel 2023 ci sonoche riguardano tanto ladell’auto che anche i monopattini e quindi è importante capire che cosa c’è di nuovo.(I Love Trading)Lo spirito dellaper quanto riguarda laè proprio quello di farla essere un vero grosso deterrente per le infrazioni stradali. Il ministro Salvini infatti ha ...

il Resto del Carlino

decurtati sono stati 2.120.631. E' quanto emerge dall'attività svolta nel 2022 dalla Polizia Stradale. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 415.995, di cui ...decurtati sono stati 2.083.617. Nel 2022, rispetto al 2021, sono aumentati gli incidenti stradali del 7,4 per cento, 69.963 incidenti contro i 64.788; gli incidenti mortali sono stati ... Punti patente, si paga doppio per non perderli Nell'anno appena concluso sono state ritirate 30.229 patenti di guida e 39.569 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.083.617 ...Nel 2022 le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 421.973, sono state ritirate 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione mentre i punti patente decurtati sono stati 2.12 ...