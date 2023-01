(Di sabato 7 gennaio 2023) Il PSV Eindhoven si è preparato bene a questa ripartenza giocando anche contro squadre italiane come Sassuolo e Milan, battuto 3-0 il 30 dicembre, e dovrebbe farsi trovare pronto per questa sfida contro unoanch’esso attivo durante la sosta e protagonista di un’amichevole contro un club italiano, lo Spezia, anche se in terra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Madrid 18:30 Mallorca - Valladolid 21:00 Espanyol - Girona FC CALCIO - EREDIVISIE 16:30 RKC Waalwijk - sc Heerenveen 18:45 AZ - Vitesse 20:00 Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 21:00...Eagles 20:00Rotterdam 21:00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Arouca - Estoril 16:30 Guimaraes - Rio Ave 19:00 Casa Pia - FC Porto 21:30 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo - Fiorentino ... PSV-Sparta Rotterdam (sabato 07 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici PSV-Sparta Rotterdam è un match valido per la 15ª giornata di Eredivisie: info partita, dirette tv e streaming gratis ...L’Ajax a Nimega, il Feyenoord a Utrecht e il PSV riceve lo Sparta Rotterdam: 15ª giornata di Eredivisie in diretta streaming su Mola Finita la sosta per i mondiali, torna l’Eredivisie, la massima seri ...