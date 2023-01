Psg | Zaire-Emery diventa il giocatore più giovane di sempre ad esordire con i parigini

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nella partita di ieri contro il Chateauroux,a 16 anni, 9 mesi e 29 giorni, èto ilpiùad aver debuttato in un incontro ufficiale con il Psg. Il centrocampista ha battuto il record detenuto dall’ex centrale francese Sakho. Dopo aver battuto quello di esordiente lo scorso 6 agosto 2022, con l’ingresso al minuto 82 della sfida tra Clermont e PSG, questa volta il classe 2006 ha scritto un’altra pagina di storia del club parigino.è da ieri, infatti, ilpiùcon la maglia del Paris Saint-Germain ad aver debuttato da titolare. Il centrocampista classe 2006 ha giocato dall’inizio la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa di Francia e vinta dai ragazzi di Galtier col ...

- Emery ha già collezionato 7 presenze in questa stagione con la maglia dele aveva già battuto il record di giovane debuttante, superando El Chadaille Bitshiabu. Nella partita di ieri ...(4 - 3 - 1 - 2): Rico; Mukiele, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat;- Emery, Vitinha, Gharbi; Carlos Soler; Sarabia, ... Zaïre-Emery entra nella storia del PSG: è il più giovane esordiente ... El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi...Christophe Galtier a décidé de faire appel à la "classe biberon" hier à l'occasion du 32e de finale entre Châteauroux et le PSG. Si le premi ...Avec les vacances de Kylian Mbappé, d’Achraf Hakimi et d’autres cadres laissés au repos, Christophe Galtier a donné leur chance à certains jeunes issus ...