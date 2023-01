(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Insono stateduein relazione allee ai disordini scoppiati lo scorso settembre dopo ladella giovane Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto. Secondo quanto riferito da Mizan Online, agenzia di stampa legata alla magistratura, due uomini identificati come Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini sono stati giustiziati tramite impiccagione per l’omicidio di un paramilitare Basij, Ruhollah Ajamian, avvenuto durante le. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

La stessa pratica è stata rispolverata con le ultimeA capodanno c'è stata una retata di ... Tasnim nel gennaio del 2021 aveva celebrato Ghaedi come il giovane giocatore più promettente d', ......a Varamin (a sud di Teheran) per aver fotografato le'. A parlare in un video postato sul suo profilo instagram è la stesa Moaeri, condannata dalla corte della Repubblica Islamica dell'a ... Proteste Iran, eseguite altre 2 condanne a morte (Adnkronos) – In Iran sono state eseguite altre due condanne a morte in relazione alle proteste e ai disordini scoppiati lo scorso settembre dopo la morte della giovane Mahsa Amini, deceduta dopo esse ...La protesta contro il regime iraniano passa anche attraverso ... applicazione che permette di immedesimarsi donne in lotta contro le autorità dell’Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini, uccisa ...