Pronta a patteggiare Bomba sulla Juve | il campionato è già finito?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Paolo Ziliani è uno dei pochi giornalisti che si “permette” di criticare lantus per tutto il marcio che sta venendo fuori, e lo fa non per partito preso, ma carte alla mano. La cosa incredibile è che a leggere i quotidiani sportivi in casa bianconera va tutto a meraviglia, con grande attenzione dedicata alla striscia di sette vittorie consecutive (un po' meritata e un po' casuale, con i risultati che hanno premiato anche prestazioni non di livello) piuttosto che alle pesantissime indagini in corso. Quasi nessuno dice che la squadra di Allegri in realtà è probabile che stia giocando per nulla, perché la sua classifica verrà decretata dalle vicende extra-campo su cui si sta facendo luce. In questo senso a Ziliani non è sfuggito un passaggio molto importante di un pezzo de La Stampa, giornale della famiglia Agnelli, che annuncia la scelta di una “strategia ...