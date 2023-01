Programmi TV di stasera | sabato 7 gennaio 2023 Rai2 ricorda ‘La Bella Stagione’ di Gianluca Vialli | riparte Città Segrete

ComingSoon.it

Al via da, sabato 7 gennaio 2023, la nuova edizione di C'è posta per te , il people show condotto da ...posta per te è giunto alla sua 26a edizione e continua a rappresentare uno dei...in TV:, Fiction e Serie Tali e quali (talent show), condotto da Carlo Conti, in onda dalle 21.25 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Città Segrete di ... Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Oggi, 6 Gennaio 2023 È passato quasi un mese da quando Enzo Iacchetti non siede piu' al bancone di Striscia la Notizia. Dopo la sostituzione lampo con Enrico Beruschi, ex di Drive In, il ...Tutto pronto per la terza edizione di Tali e Quali, in onda stasera alle 21.25 su Rai 1. Tra i giudici anche Alessia Marcuzzi e Teo Teocoli.