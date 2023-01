Primi salvataggi dopo decreto legge | navi ong spedite ad Ancona ed è scontro

L'HuffPost

... visto che le navi non possono più fare soccorsi multipli restando in zona dopo iinterventi, ma devono immediatamente dirigersi verso il luogo di sbarco assegnato. Succede così che la Ocean ...Tante le storie a lieto fine e diversi i, sia di viaggiatori che, in violazione di ... Isoccorsi sono stati prestati dal personale della Polizia Ferroviaria in servizio di vigilanza ... Primi salvataggi dopo il dl sulle Ong. Geo Barents e Ocean Viking spedite ad Ancona All'alba il salvataggio di 37 persone su un gommone sovraffollato al largo della Libia. Poche ore dopo, con grande tempestività, l'assegnazione del porto per la Ocean Viking. Non certo quello più vici ...Secondo la tabella di marcia dell'Unione europea, le riforme dell'immigrazione vanno adottate entro il 2024. Quindi, le dichiarazioni della Svezia non sono un attacco al governo Meloni. Il decreto ita ...