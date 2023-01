Prezzi | Unc | ecco le top 10 dei rialzi del 2022

(Di sabato 7 gennaio 2023) ROMA – L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat di ieri per calcolare l’inflazione media provvisoria dele le top ten dei rincari, sia dei prodotti alimentari che di quelli non alimentari. Per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, in particolare, l’associazione ha stilato anche la classifica dei maggiori, in termini di aumento del costo della vita. Se in media una famiglia italiana nelha speso 513 euro in più rispetto al 2021, guardando alle classi di spesa è la voce ‘Pane e cereali’, che include pane, pasta, farina e riso, a vincere la classifica dei rincari, con una spesa aggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021, a fronte di un’inflazione media del 10,9%. In particolare sono il Pane (fresco e confezionato) e la Pasta (fresca, secca e preparati di pasta) a svuotare le tasche degli italiani, ...

Agenzia askanews

