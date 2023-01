Prezzi benzina | la denuncia | “Listini record | costi fuori controllo”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ancora rialzi per idie gasolio. Loil Codacons che, analizzando icomunicati oggi dai gestori, registrain alcune zone d’Italia. In base agli ultimi dati disponibili, sull’isola di Vulcano il gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, 2,239 euro/litro la. A La Maddalena, in Sardegna, lasale a 2,087 euro al litro, 2,229 euro il gasolio. A Ischia un litro di verde costa oggi 2,054 euro, il diesel vola a 2,104 euro. Proibitivi iin autostrada, dove in modalità servito laarriva a costare 2,392 euro/litro sulla A1 Roma-Milano, e il gasolio viaggia verso 2,5 euro al litro (2,479 euro); sulla Autostrada ...

Sky Tg24

... chiedendo di indagare suidie gasolio allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati dei listini'. Assoutenti: sul gasolio le tasse più alte d'Europa Dopo le ...1' DI LETTURA Ancora rialzi per idie gasolio. Lo denuncia il Codacons che, analizzando icomunicati oggi dai gestori, registra listini record in alcune zone. In base agli ultimi dati disponibili, sull'isola di ... Benzina e diesel, prezzi in aumento: ecco le app per risparmiare Prezzi alle stelle per benzina e diesel, dopo i rialzi di una settimana fa quando è scaduto il taglio delle accise deciso dal precedente governo Draghi. Secondo quanto denuncia il Codacons, ...Il caro prezzi generalizzato continua e stavolta riguarda la benzina e il gasolio. Lo denuncia il Codacons che riporta listini record in alcune zone d’Italia. E uno dei centri isolani è tra i più cari ...