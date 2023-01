Prezzi alle stelle | aumenta la spesa per cibo e benzina

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Spente le luci natalizie e riposti gli addobbi nell'armadio, il ritorno alla normalità degli italiani riserva loro un regalo di cui avrebbero fatto volentieri a meno: l'aumento significativo dei, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari e carburanti. I dati dell'Istat elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori parlano chiaro: pere bevande analcoliche, nel 2022 ogni famiglia ha speso 513 euro in più rispetto all'anno precedente. Pane e cereali hanno inciso con unaaggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021, a fronte di un'inflazione media del 10,9%. A incidere sull'aumento dellaper i prodotti alimentari c'è sicuramente il caro energia ma anche lo stravolgimento del clima con un caldo anomalo e una siccità senza precedenti che sta determinando una progressiva tropicalizzazione. Di ...