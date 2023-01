Presidenzialismo | su Repubblica il sondaggio che non lascia dubbi | “Favorevoli 7 italiani su 10”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’ultimonon: glivogliono a stragrande maggioranza il. Lo riporta oggicitando una ricerca Demos. “Oltre due terzi dei cittadini si diconoall’elezione diretta del Presidente. A conferma di quella domanda diespressa, ormai da anni, in Italia. E praticata, da governi “personalizzati”, guidati da leader non eletti, che hanno deliberato, spesso, “per decreto”. Mettendo, quindi, in secondo piano il Parlamento”. Lo scrive Ilvo Diamanti su, citando il XXV rapporto su Glie lo Stato, curato da LaPolis-Università di Urbino e Demos. Solo il 25 per cento non chiede l’elezione diretta “Il ...