Presidenzialismo sì o no? ' Riforma inutile Può dare stabilità ma non governabilità'

QUOTIDIANO NAZIONALE

Giorgio La Malfa: 'Meglio introdurre la sfiducia costruttiva alla tedesca. Non gettiamo il Paese nel caos, basta qualche ritocco alla Costituzione. A meno che il governo non cerchi una via di fuga in ...Ilè esattamente questo, lo dico perché ancora molti italiani non sanno bene di ..., non ci sono e non ci possono essere frontiere davanti alle quali arrestarci. La nostra dottrina ... Presidenzialismo sì o no "Riforma inutile Può dare stabilità ma non ... Giorgio La Malfa: "Meglio introdurre la sfiducia costruttiva alla tedesca. Non gettiamo il Paese nel caos, basta qualche ritocco alla Costituzione. A meno che il governo non cerchi una via di fuga in ...«Grazie alla manovra messa in piedi dal governo, gli effetti del caro energia sull'economia di imprese e famiglie sono stati neutralizzati. Ora è tempo di passare alle riforme». Berlusconi, intervista ...