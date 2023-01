POTENZA | INDOVINA CHI VIENE A PRANZO OGGI GIUSEPPE RAFFAELE MISTER POTENZA CALCIO

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopotutto, gli allenatori prendono critiche anche vincendo, eh eh eh…quindi d - Lei si arrabbia quando legge i giornali? r - No, perché li leggo poco, per mia cultura. d - Cioè non vuole farsi ...

Virgilio

Con L'Igea Virtus abbiamo vinto due campionati con squadre fatte per la salvezza, e anche colfacemmo quel grande percorso, col rammarico finale che dicevamo. Spero che qualcosa di bello ...d: Nemmeno a, "Capitale europea dello Sport" r: Ac'è solo la pedana per i normodotati che io utilizzo (perché riesco a stare ancora in piedi). Ma, in generale, questo è il vero ... POTENZA: INDOVINA CHI VIENE A PRANZO N MOREA SINDACO IRSINA(MONTPLOS)