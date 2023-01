(Di sabato 7 gennaio 2023) I piani alti della federazione portoghese dovrebbero aver virato in modo definitivo sulla scelta del prossimo allenatore. Niente José Mourinho, il c.t. della nazionale sarà, ex ...

La Gazzetta dello Sport

Roberto Martinez è candidato a rilevare ladelLA STORIA Al netto del problema Ronaldo, il mister spagnolo è vicino a una nuova sfida. Il suo palmares vanta una storica Coppa d'...Ilè alla ricerca di un nuovo ct dopo la spedizione deludente in Qtar, terminata con l'... I lusitani potrebbero affidarsi a Roberto Martinez che, terminata l'avventura sulladei ... Portogallo, la panchina all'ex c.t. del Belgio Roberto Martinez Niente José Mourinho, la federazione sembra avere fatto questa scelta per il successore di Fernando Santos. Ma ora cosa succederà con RonaldoL'ex allenatore del Belgio potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico dopo la delusione del Mondiale in Qatar. Si allontana ancora di più Mourinho ...