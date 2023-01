Ponte | il Comune acquista sedioline colorate per la scuola dell’Infanzia

Comune di Modena

... ristoranti chiusi a Bagno di Romagna, lavori in corso, referendum on line sua trave o... "Dai spiegate che razza 'd ragionament: tu'n la v'leva 'n tel, e tu la mand in parlament" (......per 108 giorni da parte delle milizie libiche La crisi dell'acqua potabile La chiusura del... Evento nazionale in sinergia con ildi Cetara; Finanziamento del MIPAF di 850.000 per uno ... UFFICI COMUNALI CHIUSI PER IL "PONTE" DELL'EPIFANIA PONTE DI PIAVE - Un’ospite speciale venerdì mattina al Tempio del Ciclista di Ponte di Piave: Faustino Coppi, figlio del celebre Fausto, arrivato nella Marca Trevigiana in occasione del 63° anniversar ...Valentina Incorvaia agli agenti: “Provavo a chiamare da ore, entrata in casa li ho trovati nel sangue”. Proseguono le indagini della squadra mobile sul porto ...