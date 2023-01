“Polina Kochelenko è stata uccisa” | si riaprono le indagini | ecco tutti i punti oscuri attorno alla sua morte Ora l’ipotesi è omicidio volontario

(Di sabato 7 gennaio 2023) “”. Ne sono ormai certi gli investigatori che indagano sulladell’ex modella, criminologa e addestratrice di cani, trovata senza vita in una roggia a San Giorgio Lomellina (Pavia) nell’aprile 2021. La madre della donna già a maggio sosteneva che quello che era avvenutofine non poteva essere chiamata “fatalità” e che la figlia era. In un primo momento si riteneva che la 35enne fosse annegata (in pochi centimetri di acqua, ndr) nel tentativo di salvare uno dei suoi cani con cui stava camminando ma, con il passare del tempo, sono emersi troppi elementiper chiudere il caso come un incidente. E così l’accusa – al momento a carico di ignoti – è diventata di ...

