Polemiche per le dichiarazioni dello youtuber CiccioGamer89 | «Basta con destra e sinistra | ci vorrebbe un solo partito» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) Loromanoal centro della polemica sui social, accusato dagli utenti di aver invocato un regime con un. Nel mirino, in particolare, c’è un suo intervento fatto in una live di Twitch, ripreso e condiviso su Tiktok e Twitter. In esso si vede il pioniere dei gamer italiani affermare: «Io non sono né di, né di. A me questa storia della politica die dinon mi piace assolutamente». Dopo l’incipit, arriva la proposta: «A me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente unche si occupa dell’Italia e che fanno scegliere agli italiani. Capito?». E ancora: «Dovrebbe esserci unche ascolta gli italiani. ...