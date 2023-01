«Poco di buono e nullafacente» | Zucchero condannato per diffamazione | dovrà risarcire un suo ex amico

(Di sabato 7 gennaio 2023) Undi, donnaiolo e: questa la lusinghiera definizione cheFornaciari avrebbe offerto di un suo exnel suo libro autobiografico Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita (Mondadori, 2011). Per la qualerisarcirlo, versandogli 37mila euro dopo che il tribunale civile di Massa hala rockstar per. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, il giudice Domenico Provenzano ha ritenuto che le espressioni contenute nel libro siano «lesive della reputazione» della parte offesa, e hanno inoltre «compromesso le sue relazioni sociali e familiari, i cui rapporti con la coniuge si sono significativamente deteriorati». Il libro dicontiene un racconto ...

