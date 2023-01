Pioppo Futsal vittorioso in Coppa Trinacria | Atomo Networks battuto 7-5

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 7 gennaio 2023) Esordio perfetto per gli uomini di Mosca che riescono a battere l’per 7-5 al debutto in. I gialloverdi vanno in svantaggio con una disattenzione difensiva e gli tocca recuperare il risultato per due volte per poi portarsi avanti per 3-2, ma a pochi minuti dalla fine del primo tempo ilviene raggiunto sul pari dagli ospiti. Nel secondo tempo con esperienza e determinazione i gialloverdi riescono ad imporre il proprio gioco vincendo per 7-5 e conquistando i primi tre punti della competizione. Da menzionare il fatto che il capitano dell’ha volontariamentesul fondo un calcio di rigore dubbio. Il gesto molto sportivo è stato apprezzato da tutti i presenti e accompagnato ...