Pioli “Roma forte e completa | corsa solo su noi stessi”

(Di sabato 7 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Vincere con ladomani sera e provare ad accorciare ulteriormente il distacco dalla capolista Napoli, questo l’obiettivo del Milan e del suo tecnico Stefano. L’allenatore rossonero, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i giallorossi di Mourinho, si è però prima soffermato su Gianluca Vialli, scomparso nella giornata di ieri: “Con Gianluca ho giocato nell’Under 21 e l’ho marcato spesso da avversario. Il 2023 non è cominciato bene perchè perdiamo un campione di sport e della vita, per tutti i valori che ha sempre trasmesso in termine di correttezza e tenacia. Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. E’ stato tanta roba”. Poi subito il pensiero alla partita, che per il Milan può rappresentare un importante viatico: “Loro sono una squadrae ...

