Pioli | ' De Ketelaere è pronto | mi fido Maignan? Non so quando torna'

Milan News

novità Il Milan allora per domani sera si annuncia con la stessa squadra di Salerno, con il ballottaggio Diaz - Deda 10.lo fa capire: 'Giovani possibili titolari con la Roma Ora ...Come ha visto De' Lo vedo bene, lo vedo pronto dal punto di vista fisico e mentale. Ci ... Ti preoccupa la gestione di Giroud considerando le tante partite in programma: 'No, perché ... Pioli su De Ketelaere: "Oggi mi è piaciuto per come è entrato e per come si è mosso" Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha aggiornato la situazione degli infortunati in vista della gara di domani contro la Roma. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del match di domani. “La Ro ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello. A breve mister Stefano Pioli interverrà in conferenza per rispondere alle domande dei giornalisti presenti alla ...