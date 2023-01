Pierre Bergé | la moda | il collezionismo e un gran libro nel 2003

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 gennaio 2023) M’è venuto il sospetto anzi la certezza che mi fossi sbagliato nel raccontare in un miodi cinquant’anni dopo (Era di maggio, Marsilio, 2018) quel che era accaduto nel 1968 in uno dei luoghi iconici del “joli mai” parigino, ossia nel teatro dell’Odéon che gli studenti occuparono per alcune settimane. C’ero stato un paio di volte all’Odéon ad ascoltare quel che gli occupanti recitavano al microfono uno dopo l’altro, e ne avevo scritto così: “Per tre settimane al microfono installato al centro del palco si avvicendano cittadini di tutti i tipi a dire la loro, meglio se a voce alta e rauca: un pomeriggio ho passato delle ore ad ascoltarli, per lo più sproloqui senza capo né coda”. E fin qui il mio giudizio era esattissimo. Solo che dopo aver letto un pregevoledell’imprenditore dicollezionista ...