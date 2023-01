Phisikk du role – Harry | il più fico del reame

Leggi su formiche

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il principe Henry, duca di Sussex, per i tabloid e gli intimi, sarebbe il quinto nella linea di successione al trono inglese e al Commonwealth britannico, che riunisce sotto la corona 56 Stati, in fila dopo il fratello William e i di lui figlioli. Il trentottenne duca – sì, ormai si è fatto grande ed è lontano dall’effondere le tenerezze da frugoletto in braccio a Lady Diana – sta vivendo con la sua diletta signora Meghan nuovi momenti di effervescenza mediatica, parrebbe oltretutto ben remunerata, in una dimensione di conflitto globale con la famiglia reale. Lungi da noi voler mettere becco in mezzo a cotanta nobiltà che sembrerebbe promettere sfrigolii di fioretti incrociati tra parenti prossimi, noi aborrendo peraltro il sangue versato nei duelli, anche quando è blu, riflettiamo per un momento sulle virtù della monarchia. Che è un tutt’uno, nel mondo moderno, ...