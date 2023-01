Perché la mancanza di neve non riguarda solo lo sci “Si rischia un altro anno di siccità La politica pensi a come possiamo risparmiare acqua”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sulle Alpi e gli Appennini manca la. Le temperature miti e ladi precipitazioni all’inizio di questo inverno non stcompromettendola stagione sulle piste da sci. A essere a rischio è, in generale, la salute delle montagne e dei ghiacciai, con conseguenze per la fornitura d’e le coltivazioni, soprattutto nel Nord Italia. Il caldo anomalo delle ultime settimane è anche la spia di una tendenza con cui dovremo fare i conti nel prossimo futuro e che ci porterà a dover ripensare le nostre abitudini e anche la nostra idea di turismo invernale. Ne abbiamo parlato con Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e docente di fisica del clima all’università di Roma Tre, che sul tema ha da poco pubblicato L’equazione dei disastri (Codice Edizioni). Professor Pasini, quali ...

Il Fatto Quotidiano

Questi ultimi non costituiscono il limite massimo delle tariffe, ma vengono applicati in... Si tratta di un'eventualità piuttosto frequente nelle cause di divorzio,mancando l'accordo ...Ladi un sedile da offrirgli in una di queste squadre, però, ha spinto Toto Wolff e il ...se lo merita. E poi la prenderemo in maniera sportiva e ci sfideremo in pista' . Perché la mancanza di neve non riguarda solo lo sci. "La politica ...