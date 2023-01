Perché continuano ad aumentare gasolio e diesel invece della benzina

Leggi su lastampa

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tornano le accise, ma il prezzo del petrolio al barile scende eppure continua la risalita dei prezzi alla pompa di. Tanto che il costo, in particolare del, sta diventando proibitivo. La denuncia sul caro prezzi è del Codacons che, analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori, registra listini record in alcune zone d’Italia: dalla autostrada A1 alle isole. Fino al record sull'isola di Vulcano ilha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, 2,239 euro/litro la- denuncia il Codacons -. A La Maddalena, in Sardegna, lasale a 2,087 euro al litro, 2,229 euro il. Fabrizio Goria, redattore del desk Economia, ci spiegaadè soprattutto ile il ...