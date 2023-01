Per tweet contro Renzi moglie Brunetta dovrà pagare 20mila euro

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ho le foto di Delrio coi mafiosi”. A postare ilil 7 aprile 2016, sotto una serie di immagini con l’allora ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, accanto al premier Matteoe i ministri Luca Lotti e Maria Elena Boschi, fu Tommasa Ottaviani Giovannoni,dell’ex ministro Renato(ignaro dell’accaduto), che lo pubblicò sotto false generalità. Per quel post su Twitter Tommasa Ottaviani Giovannoni è stata condannata dal Tribunale civile di Firenze per diffamazione aggravata a risarcire il senatorecon una somma di, a cui vanno aggiunte le spese legali per oltre 5mila. Il leader di Italia Viva chiedeva mezzo milione didi danni. La notizia è stata riportata oggi ...

Adnkronos

(Adnkronos) - "Ho le foto di Delrio coi mafiosi". A postare il tweet il 7 aprile 2016, sotto una serie di immagini con l'allora ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, accanto al premier Matte ...