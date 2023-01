“Per Mourinho un piacere rifiutare il Milan?” Pioli risponde in diretta!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 gennaio 2023) Battibecco a distanza. Le due squadre, rispettivamente allenate da Stefanoe Jose, si sfideranno nella serata di domani, in un match che si preannuncia incandescente. Per i rossoneri vincere è quasi d’obbligo, nell’obiettivo di rimanere saldamente attaccati al “carro scudetto“, visto anche il passo falso del Napoli a San Siro. Per i capitolini invece, una vittoria aiuterebbe non poco la risalita della classifica. A scaldare da subito l’ambiente poi, ci ha pensato proprio il tecnico della Roma Jose, che lo scorso anno aveva commentato così la consapevole scelta di non accasarsi al: “Untremendo dire di no al” Stefano-Roma,...