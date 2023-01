Per chi vuole farsi sorprendere dai comportamenti femminili

(Di sabato 7 gennaio 2023) UN VIZIO DI FAMIGLIAGenere: melo-thriller Regia: Sébastien Marnier. Con Laure Calamy, Jacques Weber, Doria Tiller, Dominique Blanc, Naidra Ayadi, Clotilde Mollet, Suzanne Clément Laure Calamy con le “antagoniste” in “Un vizio di famiglia” (foto di Laurent Champoussin). Presentato a Venezia nella sezione Orizzonti Extra, il film inizia come un melodramma: operaia in una fabbrica che inscatola acciughe, Stéphane trova il coraggio di contattare il padre che non ha mai conosciuto e alla fine di raggiungerlo sull’isola di Porquerolles, dove scopre che è decisamente molto ricco. Poi, vira sul tema “nodo di vipere”: il padre, anziano e segnato dai postumi di un ictus, è tenuto sotto scacco da una moglie vanesia e accumulatrice seriale, da una figlia avida, da una nipote superficiale e da un’ambigua domestica. Leggi anche ...

