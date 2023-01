Pensioni 2023 | Durigon | Dal 19 1 tavolo con i sindacati | su Quota 41 secca | giovani | donne

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio, intervistato da Repubblica é tornato a parlare di lavoro, sicurezza e. Moltissimi i temi toccati su cui il Governo desidera lavorare per migliorare, dice, le condizioni dei lavoratori, le prime misure introdotte nella legge di bilancio sono state mosse dall’esigenza di dare risposte a fronte di tempi stretti e pochi denari a disposizione, ma la strada é ancora lunga, e gli obiettivi per il-2024 abbastanza delineati. In campo previdenziale l’onorevoleha le idee chiare si punterà sui, sullee sull’uscita con41. I dettagli dalle sue parole: Riforma, Su riprostino opzione donna, ...