Globalist.it

, presidente dei Liberal Pd, si esprime sul futuro de Partito Democratico, affermando che "Il Pd ha bisogno di una guida forte e autorevole, rappresentativa anche delle qualità che gli ...Amavo il cinema classico ine nero quanto quello a me contemporaneo: Marlon Brando, James ... Foto:Mazzeo Foto:Mazzeo Pochi minuti prima, un'altra icona come Henry Rollins ci ... Pd, Enzo Bianco: “Serve una guida forte, i Liberal sostengono Bonaccini” L'ex parlamentare e sindaco di Catania Enzo Bianco spiega perchè la sua area ha scelto di appoggiare Stefano Bonaccini.Il tecnico dei lusitani sull'interesse dei Blues per il centrocampista argentino: "Non posso accettare ciò che stanno facendo" ...