Patrizia investita il giorno dell' Epifania | l' automobilista che ha ucciso la bambina | ' Vorrei abbracciare i genitori'

Quotidiano di Sicilia

e uccisa davanti casa il giorno dell' Epifania . Il dramma della piccolaRio , 4 anni, ha sconvolto Termini Imerese , paese in provincia di Palermo . La donna alla guida dell' ...da un'auto fuori da un cancello, bambina di 4 anni muore a Termini Queste le parole della donna che si trovava alla guida del veicolo che ha investito la piccola. La donna, come ... Investita e uccisa a soli 4 anni: ecco come è morta la piccola Patrizia Investita e uccisa davanti casa il giorno dell'Epifania. Il dramma della piccola Patrizia Rio, 4 anni, ha sconvolto Termini Imerese, paese in provincia di Palermo. La donna alla ...Palloncini bianchi, la scritta Patrizia, musica e tanti terminati in lacrime. Si sono celebrati i funerali della piccola Patrizia Rio, bimba di 4 anni morta ieri investita da un’auto guidata da una do ...