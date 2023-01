Partito unico? No | c' è già Fratelli d' Italia Fazzolari | l' Opa meloniana sugli alleati

(Di sabato 7 gennaio 2023) L'Opa di Giorgia Meloni sul centrodestra. Non ostile, ma pur sempre un'Opa. E' Giovanbattista, braccio destro della premier e sottosegretario all'Attuazione del programma, a dirlo chiaro e tondo in una intervista al Corriere della Sera: "Ilnon è in campo. C'è già quello conservatore:d'". Tradotto: sondaggi in mano, FdI si candida a diventare ilegemone della coalizione anche negli anni a venire. E glidovranno, in qualche modo, adeguare la loro proposta.parte con una stoccata al Pd sullo spoils system: "Ci accusa una sinistra e chi la sostiene, e si capisce perché: ormai l'opposizione del Pd non consiste più nel portare avanti battaglie sociali, ma nel difendere un sistema di potere ...

Today.it

FdI, con il vento in poppa nei sondaggi, ha accolto con una certa freddezza la proposta del. E i detrattori del Cav vedono nel progetto l'modo per FI per nascondere il calo dei ...Certo è di moda 'emigrare' di terra in terra, da una religione all'altra, da unall'altro e ... non significa 'adattarsi' e 'conformarsi' al pensiero, non significa 'accettare' ... Berlusconi e l'idea di un partito unico, già stroncata da Meloni FdI, con il vento in poppa nei sondaggi, ha accolto con una certa freddezza la proposta del partito unico. E i detrattori del Cav vedono nel progetto l’unico modo per FI per nascondere il calo dei ...San Costanzo, il consigliere: "Troviamo gli stessi interventi che sarebbero dovuti essere eseguiti in annualità passate" ...